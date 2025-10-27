В Омске неадекват напал на 11-летнюю девочку и исцарапал лицо и руки

Прокуратура Омской области взяла на контроль проверку по факту нападения на 11-летнюю девочку. Инцидент произошел на остановке ДК «Звездный». Подробности рассказали в прокуратуре Омской области.
ЧП произошло 23 октября на остановке общественного транспорта в Нефтяниках. Подросток подошел к девочке, якобы спросить дорогу до ближайшего магазина, а затем накинулся на ребенка, поцарапал ей руки и лицо. После чего юноша скрылся с места происшествия.
Дома пострадавшая рассказала о случившемся матери. Вместе они обратились в медицинское учреждение, где девочке оказали помощь и отпустили домой.
По информации полиции, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. У ребенка зафиксированы царапины, госпитализация не потребовалась.
Прокуратура взяла под свой контроль ходя проверки по данному инциденту.
