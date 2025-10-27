В Омске неадекват напал на 11-летнюю девочку и исцарапал лицо и руки

ЧП произошло 23 октября на остановке общественного транспорта в Нефтяниках. Подросток подошел к девочке, якобы спросить дорогу до ближайшего магазина, а затем накинулся на ребенка, поцарапал ей руки и лицо. После чего юноша скрылся с места происшествия.