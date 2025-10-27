Пьяный 60-летний водитель сбил подростков и скрылся с места ДТП

Водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на двух 16-летних девочек, которые в этот момент двигались по обочине в попутном направлении. После столкновения автомобилист покинул место происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам ГИБДД удалось установить личность нарушителя — им оказался 60-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.