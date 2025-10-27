Появилось видео ДТП в Нижнеудинском районе, где столкнулись семь фур и легковушка

В сети появились кадры массового ДТП, которое произошло утром в Нижнеудинском районе. На видео горят несколько автомобилей. Рядом стоят водители, которые вовремя покинули свои машины. Известно, что участниками аварии стали семь большегрузов и одна легковушка. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— Загорелись пять транспортных средств. Водитель автовоза, который перевозил груженные машины, погиб на месте. Также пострадал еще один человек, — уточнили в пресс-службе полиции.
Автомобилистам предлагают объезжать участок федеральной трассы через поселок Камышет. В связи с дорожным происшествием, движение по участку ограничили в обоих направлениях.
