Появилось видео ДТП в Нижнеудинском районе, где столкнулись семь фур и легковушка

В сети появились кадры массового ДТП, которое произошло утром в Нижнеудинском районе. На видео горят несколько автомобилей. Рядом стоят водители, которые вовремя покинули свои машины. Известно, что участниками аварии стали семь большегрузов и одна легковушка. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.