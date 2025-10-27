Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось видео ДТП в Нижнеудинском районе, где столкнулись семь фур и легковушка

Водитель автовоза погиб на месте аварии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В сети появились кадры массового ДТП, которое произошло утром в Нижнеудинском районе. На видео горят несколько автомобилей. Рядом стоят водители, которые вовремя покинули свои машины. Известно, что участниками аварии стали семь большегрузов и одна легковушка. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— Загорелись пять транспортных средств. Водитель автовоза, который перевозил груженные машины, погиб на месте. Также пострадал еще один человек, — уточнили в пресс-службе полиции.

Автомобилистам предлагают объезжать участок федеральной трассы через поселок Камышет. В связи с дорожным происшествием, движение по участку ограничили в обоих направлениях.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре за неделю выросли цены на бензин. В среднем топливо подорожало на 40−50 копеек.