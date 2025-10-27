В Уфе предлагают работу с зарплатой 200 тысяч рублей

Среди предложений с наиболее привлекательными условиями оплаты труда, должность начальника отдела капитального строительства. Зарплата на этой позиции может достигать 200 тысяч рублей. Ведущему инженеру-проектировщику готовы платить от 100 до 120 тысяч, монтажнику — от 100 тысяч рублей, а инженеру-схемотехнику — до 80 тысяч рублей.