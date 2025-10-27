Ричмонд
В Уфе предлагают работу с зарплатой 200 тысяч рублей

Названы самые высокооплачиваемые должности в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы проинформировала о самых востребованных вакансиях в городе. Согласно данным мэрии, сегодня уфимцам доступно более 12,5 тысячи рабочих мест.

Лидерами по количеству открытых позиций стали МУП УИТ Уфы, куда требуется 163 сотрудника, АО «УАП “Гидравлика” с 144 вакансиями и ООО “Галактика”, где нужно найти 102 специалиста.

Среди предложений с наиболее привлекательными условиями оплаты труда, должность начальника отдела капитального строительства. Зарплата на этой позиции может достигать 200 тысяч рублей. Ведущему инженеру-проектировщику готовы платить от 100 до 120 тысяч, монтажнику — от 100 тысяч рублей, а инженеру-схемотехнику — до 80 тысяч рублей.

Для связи с центром занятости населения Уфы работает телефон «горячей линии»: +7 (347)251−51−55.

