Спасатели рассказали о ходе поисков Усольцевых в тайге вместе с полицией и СК

Отряд КГКУ «Спасатель» обследовал новые участки горно-таежной местности в регионе, где в конце сентября пропала семья Усольцевых. В поисках также участвуют сотрудники полиции и Следственного комитета (СК). Об этом в понедельник, 27 октября, сообщили в отряде.
— В результате совместных действий за сутки обследовано девять квадратных километров горно-таежной местности. Пропавшие не найдены, — написали в сообществе в соцсети VK.
Ранее стало известно, что пропавшую семью Усольцевых, согласно действующему законодательству, могут признать погибшей уже через шесть месяцев с момента исчезновения, то есть до весны 2026 года. «Вечерняя Москва» выяснила, как сейчас проходят поиски.
В свою очередь спасатель Денис Киселев заявил, что Усольцевы могут быть живы. Однако, по его мнению, версии о том, что они могут ждать помощи в какой-либо сторожке или пещере, не выдерживают критики.