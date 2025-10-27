В Башкирии объявили режим беспилотной опасности

На территории Башкирии был объявлен режим опасности, связанный с возможной атакой беспилотников. Соответствующая информация содержится в тексте СМС-оповещения, разосланного жителям региона, пишет «КП-Уфа».
Спасательные службы продолжают массово рассылать населению предупреждающие тексты с указанием соблюдать необходимые меры безопасности. Гражданам рекомендуется покинуть открытые участки местности и не подходить к окнам в помещениях.
Одновременно с этим в различных районах Башкирии начались перебои в работе мобильного интернета. По предварительной информации, эти сбои могут быть связаны с введенным режимом опасности.
Прежде на территории Свердловской области был введен особый режим реагирования на возможную атаку беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее сообщение опубликовал департамент информационной политики региона.