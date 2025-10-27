Четверых человек задержали после попытки похитить Мостового в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Четверо подозреваемых задержаны после похищения бизнесмена и попытки похищения футболиста в Петербурге, сообщил СК РФ.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в понедельник сообщила в своем Telegram-канале, что полицейскими Петербурга «задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста». Она не уточнила, о ком речь, но, по данным источника РИА Новости, речь идет о футболисте «Зенита» Андрее Мостовом и бизнесмене Сергее Селегене. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает. Как сообщал в понедельник СК РФ, уголовные дела возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.
«По подозрению в указанных преступлениях задержаны четверо мужчин», — говорится в сообщении.
У фигурантов проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.
По данным следствия, 23 октября подозреваемые у дома по улице Вязовой в Санкт-Петербурге, применяя к мужчине насилие, попытались его похитить, однако не смогли «по независящим от них обстоятельствам». Эти же подозреваемые вечером 25 октября текущего года похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Как уточняют в СК, фигуранты заставили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им 10 миллионов рублей.