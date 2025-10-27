Генпрокуратура потребовала изъять имущество членов челябинской ОПГ

Генеральная прокуратура РФ потребовала признать экстремистским объединением и запретить челябинскую группировку «Махонинские», а также изъять имущество ее членов, их близких и подконтрольных ей фирм. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующие документы.
— Его участники привержены взглядам и идеям признанного экстремистским и запрещенного в РФ международного общественного движения «Арестантское уголовное единство»*, — говорится в материале издания.
Участники ОПГ занимались вымогательствами, грабежами, разбоями, а также запугивали местных жителей.
До этого защита криминального авторитета Олега Медведева (Шишкана), попросила Верховный суд России отменить пожизненный приговор по делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии. Чем он известен и как ему удавалось столько лет уходить от правосудия — в материале «Вечерней Москвы».
Также сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывшего участника Осокинской ОПГ, действовавшей в Рязани в 90-х годах.
*АУЕ — движение признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории России.