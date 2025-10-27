Появились кадры допроса подозреваемых в похищении бизнесмена в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали четырех человек по делу о похищении предпринимателя Сергея Селегеня. Telegram-канал 112 опубликовал фотографии предполагаемых преступников и кадры допроса одного из них.
Бизнесмена похитили четверо молодых людей. По их словам, в мессенджере с ними связался человек по прозвищу «Слава сатанист*» и дал указание похитить Селегеня, узнать данные его банка и требовать перевода денег, угрожая расправой.
Двое из подозреваемых заявили, что не участвовали в нападении на футболиста Андрея Мостового, которого также пытались похитить.
Возбуждено уголовное дело, всех четверых вскоре доставят в суд для избрания меры пресечения, уточняется в публикации.
Стало известно, что случайный прохожий помог футболисту Андрею Мостовому отбиться от похитителей в Санкт-Петербурге. Мужчина вмешался, когда преступники пытались насильно посадить полузащитника «Зенита» в автомобиль.
Позже на том же месте похитители напали на Селегеня. Злоумышленники стали вымогать деньги, угрожая убийством, и забрали его телефон. Похитители потребовали 10 миллионов рублей за жизнь и безопасность мужчины.