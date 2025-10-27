В Гродненском районе задержан 17-летний закладчик психотропов

Как рассказали в ведомстве, сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали в Гродненском районе с поличным 17-летнего жителя областного центра. Установлено, что предложение преступного заработка первокурсник вуза нашел в интернете. За город приехал, чтобы забрать очередную партию «товара», расфасовать и распространить через тайники. При нем обнаружено и изъято свыше 500 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.