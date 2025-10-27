Жителям Башкирии предстоит шестидневка перед отдыхом

В министерстве труда Башкирии сообщили, что у жителей республики началась рабочая неделя, которая продлится шесть дней. Согласно разъяснениям ведомства, предстоящая суббота, 1 ноября, будет рабочим днем.
Такой график связан с празднованием Дня народного единства, который в этом году выпадает на вторник, 4 ноября. Чтобы обеспечить непрерывный трехдневный отдых, выходной с субботы, 1 ноября, был перенесен на понедельник, 3 ноября.
Таким образом, трудовые дни ожидаются в субботу, а затем отдых продолжится с воскресенья по вторник включительно. Следующая за праздниками рабочая неделя окажется короткой: трудиться предстоит только три дня, со среды по пятницу.
