Жителям Башкирии предстоит шестидневка перед отдыхом

Длинная рабочая неделя и короткие каникулы ожидаются в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве труда Башкирии сообщили, что у жителей республики началась рабочая неделя, которая продлится шесть дней. Согласно разъяснениям ведомства, предстоящая суббота, 1 ноября, будет рабочим днем.

Такой график связан с празднованием Дня народного единства, который в этом году выпадает на вторник, 4 ноября. Чтобы обеспечить непрерывный трехдневный отдых, выходной с субботы, 1 ноября, был перенесен на понедельник, 3 ноября.

Таким образом, трудовые дни ожидаются в субботу, а затем отдых продолжится с воскресенья по вторник включительно. Следующая за праздниками рабочая неделя окажется короткой: трудиться предстоит только три дня, со среды по пятницу.

