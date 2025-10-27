Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: более 110 тонн зерна кукурузы спасено на пожаре в Дзержинском районе

Загорание произошло на зерносушильном комплексе, в ликвидации пожара было задействовано семь единицы техники.

Источник: Telegram / МЧС Беларуси

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Подразделения МЧС в ночь на понедельник ликвидировали пожар на зерносушилке в Дзержинском районе, спасено 112 тонн зерна кукурузы, сообщили в ведомстве.

«Сегодня ночью дежурный персонал предприятия сообщил в службу МЧС о загорании на территории зерносушильного комплекса. По прибытии подразделений МЧС к месту вызова наблюдалось задымление из шахты комплекса», — сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.

Там подчеркивается, что в результате слаженных действий работников МЧС и персонала предприятия удалось спасти от огня 112 тонн зерна. В ликвидации пожара было задействовано семь единиц техники: пять единиц техники МЧС и две единицы — субъекта хозяйствования.

Никто в результате инцидента не пострадал, уточнили в министерстве, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.