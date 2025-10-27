МЧС: более 110 тонн зерна кукурузы спасено на пожаре в Дзержинском районе

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Подразделения МЧС в ночь на понедельник ликвидировали пожар на зерносушилке в Дзержинском районе, спасено 112 тонн зерна кукурузы, сообщили в ведомстве.
«Сегодня ночью дежурный персонал предприятия сообщил в службу МЧС о загорании на территории зерносушильного комплекса. По прибытии подразделений МЧС к месту вызова наблюдалось задымление из шахты комплекса», — сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.
Там подчеркивается, что в результате слаженных действий работников МЧС и персонала предприятия удалось спасти от огня 112 тонн зерна. В ликвидации пожара было задействовано семь единиц техники: пять единиц техники МЧС и две единицы — субъекта хозяйствования.
Никто в результате инцидента не пострадал, уточнили в министерстве, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.