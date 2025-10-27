Покупательница квартиры Долиной Лурье обжаловала в кассации ее передачу певице

Следствие установило, что аферисты нанесли ущерб более чем на 200 миллионов рублей. Мошенническая схема действовала с апреля по июль прошлого года. Под видом «безопасных счетов» злоумышленники убедили Долину перевести свои деньги и средства от продажи квартиры курьеру.