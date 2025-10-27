Покупательница квартиры Долиной Лурье обжаловала в кассации ее передачу певице

Полина Лурье обжаловала в кассационной инстанции решение, по которому сделка купли-продажи квартиры Ларисы Долиной признана недействительной. Данные суда, на которые ссылается РИА «Новости», подтверждают регистрацию кассационной жалобы.
Ранее Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной и отменил право собственности Лурье на спорное жилье, вернув его артистке. Позже Мосгорсуд оставил это решение в силе, отклонив апелляцию Лурье.
Разбирательство началось весной и длилось около полугода. Иски обеих сторон — Долиной о признании сделки недействительной и Лурье о выселении певицы — были объединены в одно дело. Суд не удовлетворил требования Лурье. Обе стороны отказывались давать комментарии из-за подписки о неразглашении.
По словам самой Долиной, она стала жертвой мошенников. Её квартира, фигурировавшая в афере, оказалась под арестом. Певица указала, что продала жильё, будучи введённой в заблуждение третьими лицами.
Следствие установило, что аферисты нанесли ущерб более чем на 200 миллионов рублей. Мошенническая схема действовала с апреля по июль прошлого года. Под видом «безопасных счетов» злоумышленники убедили Долину перевести свои деньги и средства от продажи квартиры курьеру.
Полиция задержала нескольких участников. В их числе — 53-летняя Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев из Йошкар-Олы, а также Андрей Основа и 20-летний житель Тольятти, оформивший банковскую карту для соучастников. Все они находятся в СИЗО.
Ранее суд Йошкар-Олы обязал фигурантов выплатить 69 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело направлено в Балашихинский городской суд для рассмотрения по существу.
