В Башкирии объявили режим тревоги из-за возможной атаки беспилотников

На территории Башкирии объявлен режим опасности в связи с возможной атакой беспилотников. Об этом сообщили жителям региона через СМС-оповещения.

Источник: Life.ru

«Гражданам рекомендуется покинуть открытые участки местности и не подходить к окнам в помещениях», — говорится в сообщении.

Службы МЧС и спасатели продолжают рассылать предупреждающие сообщения жителям региона, указывая соблюдать меры безопасности. Одновременно в различных районах Башкирии фиксируются перебои с мобильным интернетом. По предварительным данным, они могут быть связаны с введённым режимом опасности.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Республики Башкортостан. О повреждениях и пострадавших пока неизвестно. На месте обломков работают оперативные службы.

