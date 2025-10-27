В Башкирии объявили режим тревоги из-за возможной атаки беспилотников

Службы МЧС и спасатели продолжают рассылать предупреждающие сообщения жителям региона, указывая соблюдать меры безопасности. Одновременно в различных районах Башкирии фиксируются перебои с мобильным интернетом. По предварительным данным, они могут быть связаны с введённым режимом опасности.