Массовое ДТП с большегрузами парализовало движение на федеральной трассе «Сибирь»

Авария случилась около 8 часов утра по местному времени на 1325 километре автодороги, где столкнулись несколько большегрузов и легковой автомобиль. В результате массового столкновения пять транспортных средств были полностью уничтожены пожаром, а водитель одного из автовозов погиб на месте.