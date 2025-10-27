В Ростове легковая машина сбила подростка, переходившего дорогу на красный свет

В Ростове-на-Дону молодой водитель легковой машины сбил 13-летнего подростка, переходившего дорогу на красный свет. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 26 октября на улице Таганрогской. Предварительно, 24-летний водитель «Лада Веста» наехал на юношу на пешеходном переходе. Парень неосторожно переходил дорогу, несмотря на запрещающий сигнал светофора.
Детали случившегося выясняют правоохранители.
Пешеходов просят быть осторожными и переходить проезжую часть только по «зебре». Водителям напоминают: нужно быть внимательными в местах, где могут проходить люди, также следует снижать скорость вблизи переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.
