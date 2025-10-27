Ричмонд
ФСБ задержала жителя Запорожья за финансирование ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Запорожья за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 27 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в течение 2023−2025 годов он переводил денежные средства на расчетные счета, используемые спецслужбами и Вооруженными силами Украины, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Подозреваемого заключили под стражу, передает ТАСС.

Ранее в Амурской области задержали гражданина России 1977 года рождения, подозреваемого в государственной измене. Он оказывал помощь Украине, передавая сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону СВО.

21 октября ФСБ задержала в Москве россиянина, передавшего Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.