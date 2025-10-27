Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД в районе Новорижского шоссе. В результате аварии одна машина опрокинулась на крышу. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
На месте ДТП работают оперативные службы города.
— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на один километр, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал.
В тот же день массовое ДТП с большегрузами произошло в Иркутской области. В аварии повреждены восемь транспортных средств — семь фур и одна легковушка, пять из них сгорели.
26 октября в Балакиревском переулке в центре Москвы 15-летний подросток, управляя автомобилем марки Lada Largus, не справился с управлением и врезался в дерево. Он перепутал педали газа и тормоза.