Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД в районе Новорижского шоссе

На месте ДТП работают оперативные службы города.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на один километр, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал.

В тот же день массовое ДТП с большегрузами произошло в Иркутской области. В аварии повреждены восемь транспортных средств — семь фур и одна легковушка, пять из них сгорели.

26 октября в Балакиревском переулке в центре Москвы 15-летний подросток, управляя автомобилем марки Lada Largus, не справился с управлением и врезался в дерево. Он перепутал педали газа и тормоза.