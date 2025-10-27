Минобороны предъявило иск к экс-замглавы ФГАУ «Оборонлес» в 1,3 млрд рублей

«ФГАУ “Оборонлес” недополучено 1,22 млрд руб. за 783 тыс. кубометров древесины с Нижнеудинского военного лесничества, а также 59 млн руб. за 71 тыс. кубометров древесины с Шелеховского военного лесничества», — сказано в исковых документах, с которыми ознакомился ТАСС. Минобороны также просит конфисковать арестованные счета господина Куприянова, его квартиру в Москве, зарегистрированный на его мать участок в Красногорске, автомобиль. Бывший чиновник находится в международном розыске с конца 2020 года.