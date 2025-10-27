Ричмонд
СК уточнил число задержанных за попытку похищения футболиста в Петербурге

В рамках расследования о похищении и попытке похищения в Северной столице возбуждены дела по трём статьям.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранительные органы задержали четырёх человек по подозрению в похищении предпринимателя и попытке похищения известного футболиста в Санкт-Петербурге, сообщило региональное следственное управление СК России.

Ранее о задержании подозреваемых проинформировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Следственный комитет России показал видеозапись момента их поимки.

Отмечается, что в рамках расследования возбуждены уголовные дела по трём статьям УК РФ.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п.п. “а, в, г, з” ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 162 УК РФ (разбой), а также по ч.3 ст. 30 п. “а” ч.2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека)», — уточнил СУ СК России по Санкт-Петербургу в своём Telegram-канале.

Напомним, одно из нападений в Северной столице было совершено 23 октября на улице Вязовой. Преступники, которые находились возле одного из домов, применили насилие к мужчине, чтобы похитить его, но сделать этого им не удалось. По данным Telegram-канала Mash, они напали на футболиста ФК «Зенит» Андрея Мостового.

Второй инцидент произошёл вечером 25 октября рядом с магазином на Крестовском острове. Злоумышленники похитили другого мужчину, которого заставили перевести 210 тысяч рублей. Преступники также вымогали у потерпевшего 10 млн рублей.

