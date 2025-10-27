СК уточнил число задержанных за попытку похищения футболиста в Петербурге

Напомним, одно из нападений в Северной столице было совершено 23 октября на улице Вязовой. Преступники, которые находились возле одного из домов, применили насилие к мужчине, чтобы похитить его, но сделать этого им не удалось. По данным Telegram-канала Mash, они напали на футболиста ФК «Зенит» Андрея Мостового.