Появились кадры попытки похищения футболиста в Петербурге

В Санкт-Петербурге были задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста.

Источник: Аргументы и факты

Камера видеонаблюдения зафиксировала группу лиц, предположительно причастных к похищению предпринимателя в Санкт-Петербурге и попытке захвата футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Видеозапись была опубликована в Telegram-канале «112».

На видео запечатлено, как мужчина выходит из автомобиля и возвращается к нему. В это время из чёрного Land Cruiser, припаркованного рядом, выбегает группа людей, которые хватают его и заталкивают в свою машину. По данным источника, преступники похитили зятя депутата Госдумы, после чего начали вымогать деньги. Мужчину отпустили после того, как он через жену передал злоумышленникам крупную сумму.

Через некоторое время злоумышленники прямо на улице пытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Начато расследование по факту похищения и разбоя. Преступники задержаны, ведется поиск заказчиков.