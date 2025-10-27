Появились кадры попытки похищения футболиста в Петербурге

На видео запечатлено, как мужчина выходит из автомобиля и возвращается к нему. В это время из чёрного Land Cruiser, припаркованного рядом, выбегает группа людей, которые хватают его и заталкивают в свою машину. По данным источника, преступники похитили зятя депутата Госдумы, после чего начали вымогать деньги. Мужчину отпустили после того, как он через жену передал злоумышленникам крупную сумму.