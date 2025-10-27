Подросток-мотоциклист в тяжелом состоянии после аварии на трассе в Башкирии

В субботу, 25 октября, на федеральной трассе М-7 недалеко от села Карача-Елга Кушнаренковского района Башкирии произошло ДТП, в котором пострадал 15-летний мотоциклист. Подросток получил серьезные травмы и был доставлен в реанимационное отделение, где его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщил глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин.
По информации министра, пострадавшему юноше провели полное обследование и организовали необходимое лечение. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии пациента и планируют его перевод в травматологическое отделение.
В эти же выходные санитарная авиация республики выполнила восемь вылетов для оказания экстренной медицинской помощи в разных районах Башкирии. В их числе транспортировка 54-летнего участника СВО из Санкт-Петербурга в Уфу. После лечения в северной столице мужчину доставили для дальнейшего долечивания и реабилитации в республиканскую клиническую больницу имени Куватова.
