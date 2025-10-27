Подросток-мотоциклист в тяжелом состоянии после аварии на трассе в Башкирии

В эти же выходные санитарная авиация республики выполнила восемь вылетов для оказания экстренной медицинской помощи в разных районах Башкирии. В их числе транспортировка 54-летнего участника СВО из Санкт-Петербурга в Уфу. После лечения в северной столице мужчину доставили для дальнейшего долечивания и реабилитации в республиканскую клиническую больницу имени Куватова.