Японец разбился насмерть на глазах у дочери, упав с римского Пантеона

Полиция считает, что в смерти туриста из Японии в Италии нет криминала.

Турист из Японии, 69-летний Моримасо Хибино, разбился насмерть на глазах у своей дочери, упав с Пантеона в канаву в центре итальянского Рима, материал CNN перевел aif.ru.

«Мужчина упал, сидя на стене, которая идет по периметру. У него закружилась голова», — заявили телеканалу в полиции.

Силовикам пришлось сломать ворота, чтобы добраться до мужчины и забрать его тело. Пантеон, который также является католической церковью, после инцидента закрыли.

Подчеркивается, что правоохранители начали расследование, но, предварительно, смерть не носит криминальный характер.

Высота стены, с которой упал Хибино, составляет 7 метров.

Ранее мужчина дошел пешком из Китая до Италии, чтобы увидеть Колизей.