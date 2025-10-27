Японец разбился насмерть на глазах у дочери, упав с римского Пантеона

Турист из Японии, 69-летний Моримасо Хибино, разбился насмерть на глазах у своей дочери, упав с Пантеона в канаву в центре итальянского Рима, материал CNN перевел aif.ru.
«Мужчина упал, сидя на стене, которая идет по периметру. У него закружилась голова», — заявили телеканалу в полиции.
Силовикам пришлось сломать ворота, чтобы добраться до мужчины и забрать его тело. Пантеон, который также является католической церковью, после инцидента закрыли.
Подчеркивается, что правоохранители начали расследование, но, предварительно, смерть не носит криминальный характер.
Высота стены, с которой упал Хибино, составляет 7 метров.
Ранее мужчина дошел пешком из Китая до Италии, чтобы увидеть Колизей.