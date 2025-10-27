Житель Братского района получил 1,5 года колонии за тяжкое ранение сожительницы

Житель Братского района получил полтора года колонии за тяжкое ранение сожительницы. В августе 2025 года между подсудимым и его сожительницей после распития алкоголя завязался конфликт. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, женщина оскорбила мужчину, в ответ на что он схватил кухонный нож и ударил потерпевшую в грудь.