Житель Братского района получил 1,5 года колонии за тяжкое ранение сожительницы

Пока женщина лежала на диване, пьяный сожитель ударил ее ножом в грудь.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Братского района получил полтора года колонии за тяжкое ранение сожительницы. В августе 2025 года между подсудимым и его сожительницей после распития алкоголя завязался конфликт. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, женщина оскорбила мужчину, в ответ на что он схватил кухонный нож и ударил потерпевшую в грудь.

— В момент нападения сибирячка лежала на диване. В результате ей причинен тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, — уточнили в пресс-службе ведомства.

После случившегося осужденный в страхе попытался помочь пострадавшей и попросил друга вызвать скорую. Полиция, прибыв на место, задержала его, а суд принял решение об его аресте. В отношении мужчины завели уголовное дело и приговорили к 1,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.