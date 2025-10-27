Ричмонд
На Сахалине рабочий сорвался со строительных лесов и погиб

По факту гибели человека в Холмске следователи возбудили дело о нарушении требований охраны труда.

Источник: Аргументы и факты

Рабочий погиб в результате падения со строительных лесов в городе Холмске Сахалинской области, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК России по региону.

«Холмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области организована процессуальная проверка по факту нарушения требований охраны труда на предприятии, повлекшие смерть рабочего (ч. 2 ст. 143 УК РФ)», — отметило областное подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, инцидент произошёл 25 октября во время ремонта фасада жилого дома по улице Крузенштерна. Погибшему мужчине было 52 года. Другие детали случившегося уточняются.

Напомним, 24 октября сообщалось, что в Камчатском крае 60-летний рабочий упал с пятиметровой высоты со строительных лесов на территории общеобразовательной школы. В результате он получил травмы головы и туловища. Пострадавшего госпитализировали.

