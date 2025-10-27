Ричмонд
Грузовик сбил трехлетнего малыша на севере Петербурга

Мальчик переходил дорогу вместе с родителями по «зебре».

Источник: Комсомольская правда

Грузовик сбил трехлетнего ребенка на пешеходном переходе в Приморском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла накануне вечером на Верхне-Каменской улице. Малотоннажный грузовик Iveco Daily сбил трехлетнего мальчика на беговеле, который переходил дорогу вместе с родителями по нерегулируемому пешеходному переходу.

— По предварительной информации, 40-летний водитель грузовика не убедился в безопасности маневра при проезде пешеходного перехода. В результате наезда мальчика с закрытой травмой живота и переломом бедра в тяжелом состоянии отвезли в больницу, — рассказали в полиции.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Установлено, что водитель грузовика только в 2025 году привлекался к административной ответственности 26 раз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия.