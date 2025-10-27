Грузовик сбил трехлетнего малыша на севере Петербурга

— По предварительной информации, 40-летний водитель грузовика не убедился в безопасности маневра при проезде пешеходного перехода. В результате наезда мальчика с закрытой травмой живота и переломом бедра в тяжелом состоянии отвезли в больницу, — рассказали в полиции.