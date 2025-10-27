Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров проведет прямую линию с жителями Башкирии

Глава Башкирии ответит на вопросы в прямом эфире.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров проведет традиционную прямую линию с жителями республики. Мероприятие запланировано на 11 ноября и начнется в 19 часов.

Как сообщил руководитель региона на оперативном совещании в ЦУРе, журналисты и все желающие смогут задать волнующие их вопросы в прямом эфире и через социальные сети. По словам Хабирова, прямая линия обычно продолжается около четырех часов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.