Радий Хабиров проведет прямую линию с жителями Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров проведет традиционную прямую линию с жителями республики. Мероприятие запланировано на 11 ноября и начнется в 19 часов.
Как сообщил руководитель региона на оперативном совещании в ЦУРе, журналисты и все желающие смогут задать волнующие их вопросы в прямом эфире и через социальные сети. По словам Хабирова, прямая линия обычно продолжается около четырех часов.
