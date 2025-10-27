«Хотели посмотреть на искры»: в Куйтуне игра с бенгальскими огнями привела к пожару

Так как спасатели приехали на место вовремя, от перехода огня удалось спасти два соседних дома. Дознаватели установили, что под присмотром взрослого трое детей зажигали бенгальские огни и бросали их остатки на землю в огороде. По чистой случайности один из стержней попал на крышу и упал между досками. Они и начали тлеть, а через 30 минут загорелись.