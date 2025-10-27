Ричмонд
«Хотели посмотреть на искры»: в Куйтуне игра с бенгальскими огнями привела к пожару

Трое детей зажигали бенгальские огни и бросали их остатки на землю.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Куйтуне из-за игры с бенгальскими огнями загорелась летняя кухня. Постройка, расположенная на улице Фрунзе, была охвачена огнем на площади два квадратных метра. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

— На место выехали семь сотрудников подразделения с привлечением двух автоцистерн, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Так как спасатели приехали на место вовремя, от перехода огня удалось спасти два соседних дома. Дознаватели установили, что под присмотром взрослого трое детей зажигали бенгальские огни и бросали их остатки на землю в огороде. По чистой случайности один из стержней попал на крышу и упал между досками. Они и начали тлеть, а через 30 минут загорелись.

