СМИ: в Челябинске ФСБ провела обыски у группировки «Махонинские»

Как сообщает агентство, надзорное ведомство подало иск в Советский районный суд Челябинска. Ответчиками по делу выступают 16 физических лиц, включая предполагаемых лидеров — братьев Александра и Андрея Махониных, а также около семи связанных с ними фирм. Генпрокуратура требует не только запретить деятельность «Махонинских», но и обратить в доход государства их имущество.