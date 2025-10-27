СМИ: в Челябинске ФСБ провела обыски у группировки «Махонинские»

Правоохранители провели следственно-оперативные действия у членов челябинского объединения, которое Генеральная прокуратура требует признать экстремистским и изъять в пользу государства активы на 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Оперативные мероприятия прошли в доме, который, как считают силовики, принадлежит участникам «Махонинских». Поводом для визита стал иск Генеральной прокуратуры, требующей признать объединение экстремистским.
Как сообщает агентство, надзорное ведомство подало иск в Советский районный суд Челябинска. Ответчиками по делу выступают 16 физических лиц, включая предполагаемых лидеров — братьев Александра и Андрея Махониных, а также около семи связанных с ними фирм. Генпрокуратура требует не только запретить деятельность «Махонинских», но и обратить в доход государства их имущество.
По данным ведомства, участники объединения являются приверженцами идей запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). В иске отмечается, что группировка с момента своего создания занималась грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, а также запугиванием жителей региона и конкурентов.
Как ранее писал «Коммерсантъ», объединению принадлежит большинство торговых точек в Челябинске. В собственности его участников находятся 109 объектов недвижимости и 12 транспортных средств. По версии следствия, незаконные доходы направлялись на финансирование противоправной деятельности, вкладывались в ликвидные активы и выводились за границу.
Как сообщает ТАСС, в пресс-службе регионального УФСБ подтвердили проведение следственных действий, но раскрывать подробности отказались.