В Симферополе столкнулись две легковушки

В понедельник, 27 октября, на перекрестке улиц Козлова и Футболистов в Симферополе столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
На перекрестке столкнулись две легковушки. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Из-за аварии затруднено движение троллейбусов в сторону улицы Балаклавской и 7-й горбольницы.
Симферопольцы неоднократно просили установить светофор на пересечении улиц Козлова и Футболистов. Там регулярно фиксируются аварии. Однако в симферопольской администрации считают установку светофора нецелесообразной.