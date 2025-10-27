Ричмонд
В Симферополе столкнулись две легковушки

На перекрестке улиц Козлова и Футболистов в Симферополе столкнулись два авто.

Источник: КИА

В понедельник, 27 октября, на перекрестке улиц Козлова и Футболистов в Симферополе столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

На перекрестке столкнулись две легковушки. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Из-за аварии затруднено движение троллейбусов в сторону улицы Балаклавской и 7-й горбольницы.

Симферопольцы неоднократно просили установить светофор на пересечении улиц Козлова и Футболистов. Там регулярно фиксируются аварии. Однако в симферопольской администрации считают установку светофора нецелесообразной.