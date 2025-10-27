Похищение футболиста Мостового организовал студент-второкурсник

По данным следствия, 23 октября подозреваемые у дома по улице Вязовой в Санкт-Петербурге, применяя к мужчине насилие, попытались его похитить, но встретили отпор. Эти же подозреваемые вечером 25 октября похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Как уточняют в СК, фигуранты заставили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им 10 миллионов рублей.