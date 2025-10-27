Ричмонд
Похищение футболиста Мостового организовал студент-второкурсник

Похищение бизнесмена и футболиста в Петербурге организовал студент-второкурсник.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Организатором похищения бизнесмена и футболиста в Петербурге оказался студент-второкурсник, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее правоохранители задержали четверых подозреваемых в похищении предпринимателя Сергея Селегеня и в попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Как сообщал СК РФ, уголовные дела возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.

«В результате дальнейших мероприятий полицейские установили местонахождение предполагаемого организатора криминальной деятельности и совместно с сотрудниками Росгвардии задержали его в городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти. Им оказался студент-второкурсник одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга», — написала Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, 23 октября подозреваемые у дома по улице Вязовой в Санкт-Петербурге, применяя к мужчине насилие, попытались его похитить, но встретили отпор. Эти же подозреваемые вечером 25 октября похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Как уточняют в СК, фигуранты заставили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им 10 миллионов рублей.

«В настоящее время задержанным избирается мера пресечения. Приняты меры к установлению всех сообщников и обстоятельств произошедшего», — добавили в МВД.

