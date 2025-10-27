В Нижнеудинске подросток зарезал мужчину во время конфликта в кафе

IrkutskMedia, 27 октября. Нижнеудинский городской суд Иркутской области признал 16-летнего жителя района виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением ножа. Преступление произошло в январе 2025 года в местном кафе во время ссоры между подростком и двумя знакомыми.