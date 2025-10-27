В Нижнеудинске подросток зарезал мужчину во время конфликта в кафе

IrkutskMedia, 27 октября. Нижнеудинский городской суд Иркутской области признал 16-летнего жителя района виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением ножа. Преступление произошло в январе 2025 года в местном кафе во время ссоры между подростком и двумя знакомыми.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции, несовершеннолетний в состоянии наркотического и алкогольного опьянения напал на мужчин: один из них получил легкие колото-резаные раны, второй скончался в машине скорой помощи от множества ранений.
В ходе разбирательства заслушаны потерпевшие и свидетели, исследованы доказательства. Вина подростка была признана полностью. Он осужден по п. «в» ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд назначил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
Приговор суда был обжалован сторонами в апелляционном порядке. Апелляционное определение Иркутского областного суда оставило приговор без изменений, подтвердив квалификацию преступления и назначенное наказание.
Напомним, в Братском районе Иркутской области суд приговорил 38-летнего мужчину к 1,5 годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Конфликт между ним и сожительницей произошел в августе 2025 года после совместного распития алкоголя.