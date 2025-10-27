В Екатеринбурге пожар забрал жизнь маленького мальчика

«Установлено, что в момент происшествия в жилище находились пять человек, в том числе женщина, 1996 года рождения и четверо ее малолетних детей 2019−2024 годов рождения», — говорится в сообщени СК России по Свердловской области.
Пострадавших детей и их мать доставили в больницу, и оказали им необходимую помощь. Известно, что на момент возникновения пожара мать вместе с двумя из ребят находилась в ванной. Старшие же играли в комнате. Женщина увидела пламя, только когда вышла из ванной. Один из малышей насмерть задохнулся угарным газом.
Предварительно, пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем. Причины случившегося будут установлены после пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз. СК и МЧС продолжают расследование. После этого будет принято соответствующее решение.
