В Екатеринбурге пожар забрал жизнь маленького мальчика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября, ФедералПресс. В доме на улице Родонитовой в Екатеринбурге произошел пожар, в котором погиб шестилетний мальчик, и пострадали несколько человек. По данным Следственного комитета, малыш насмерть отравился продуктами горения.

Источник: AP 2024

«Установлено, что в момент происшествия в жилище находились пять человек, в том числе женщина, 1996 года рождения и четверо ее малолетних детей 2019−2024 годов рождения», — говорится в сообщени СК России по Свердловской области.

Пострадавших детей и их мать доставили в больницу, и оказали им необходимую помощь. Известно, что на момент возникновения пожара мать вместе с двумя из ребят находилась в ванной. Старшие же играли в комнате. Женщина увидела пламя, только когда вышла из ванной. Один из малышей насмерть задохнулся угарным газом.

Предварительно, пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем. Причины случившегося будут установлены после пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз. СК и МЧС продолжают расследование. После этого будет принято соответствующее решение.

«ФедералПресс» ранее писал, что в Екатеринбурге два человека заживо сгорели в частном доме.