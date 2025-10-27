В Екатеринбурге пожар забрал жизнь маленького мальчика

Пострадавших детей и их мать доставили в больницу, и оказали им необходимую помощь. Известно, что на момент возникновения пожара мать вместе с двумя из ребят находилась в ванной. Старшие же играли в комнате. Женщина увидела пламя, только когда вышла из ванной. Один из малышей насмерть задохнулся угарным газом.