Падающее дерево стало причиной ДТП в Воронежской области

26 октября утром на 10-м километре автодороги «Павловск — Калач — Петропавловка — Бутурлиновка — Воронцовка — Ерышевка» произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 61-летний местный житель за рулем автомобиля «ВАЗ-21110» совершил наезд на внезапно возникшее препятствие — падающее дерево.
В результате инцидента водитель иномарки получил телесные повреждения. Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью в медучреждение. Состояние пострадавшего уточняется.
В настоящее время по факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, в том числе — почему дерево оказалось на проезжей части.