Петербуржец устроил стрельбу на детской площадке в Ломоносове

Мужчина нажал на курок во дворе дома в Петродворцовом районе.

Источник: Комсомольская правда

Воскресное спокойствие у дома 37к1 на Ораниенбаумском проспекте в Ломоносове нарушил внезапный звук стрельбы. Перепуганные местные жители быстро вызвали полицию. Она добавили, что это произошло на детской площадке. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— На месте задержали 22-летнего мужчину. У него изъяли пневматический пистолет, — уточнили в ведомстве.

Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в Северной столице пытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового, но ему удалось отбиться. После этого четверка бандитов переключила свое внимание на бизнесмена и зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Они силой посадили мужчину в свою машину и потребовали заплатить за свою жизнь.