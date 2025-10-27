Петербуржец устроил стрельбу на детской площадке в Ломоносове

Воскресное спокойствие у дома 37к1 на Ораниенбаумском проспекте в Ломоносове нарушил внезапный звук стрельбы. Перепуганные местные жители быстро вызвали полицию. Она добавили, что это произошло на детской площадке. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— На месте задержали 22-летнего мужчину. У него изъяли пневматический пистолет, — уточнили в ведомстве.
Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
