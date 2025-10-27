Петербуржец устроил стрельбу на детской площадке в Ломоносове

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в Северной столице пытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового, но ему удалось отбиться. После этого четверка бандитов переключила свое внимание на бизнесмена и зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Они силой посадили мужчину в свою машину и потребовали заплатить за свою жизнь.