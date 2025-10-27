Число погибших при взрыве в Копейске возросло до 13 человек

Количество погибших после ночного взрыва на заводе в Копейске увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает правительство Челябинской области.
В стационарах продолжают восстановление четыре пострадавших. Еще двое направлены из ожогового центра ГКБ № 6 Челябинска в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Остальные пострадавшие лечение проходят амбулаторно.
Всего жертвами трагедии стали 23 человека. На месте разрушенного цеха продолжаются разборы завалов, спасатели ищут другие тела погибших. Далее предстоит долгая работа по идентификации.
Ранее МЧС показало видео доставки пострадавших в Нижний Новгород.