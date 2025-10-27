В Калининграде суд закрыл кафе, где отравились 14 детей

«Кафе больше не работает… Суд вынес решение о приостановке на 90 дней деятельности кафе “Белла Донна”, после посещения которого школьникам потребовалась медицинская помощь. В этот же день сотрудники службы возбудили исполнительное производство и оперативно выехали по местонахождению организации. В присутствии понятых были опечатаны все входы в заведение общепита, руководство предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение требований судебных приставов», — говорится в Telegram-канале управления судебных приставов Калининградской области.