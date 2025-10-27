Встреча приятелей в кафе закончилась трагедией: подростка из Нижнеудинска осудили за жестокое убийство мужчины

В момент нападения подросток был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. После задержанный предстал перед судом. Подростка признали виновным не только в убийстве, но и в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Учитывая возраст обвиняемого, суд назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в воспитательной колонии.