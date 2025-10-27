Встреча приятелей в кафе закончилась трагедией: подростка из Нижнеудинска осудили за жестокое убийство мужчины

В январе 2025 года в Нижнеудинском районе ночная посиделка в кафе закончилась поножовщиной. Трое приятелей распивали алкогольные напитки, в какой-то момент при обсуждении темы они не смогли найти общий язык. Конфликт быстро вышел из-под контроля. 16-летний подросток вооружился ножом и напал на мужчин.
— Одному из них был причинен легкий вред здоровью, второй умер в машине скорой помощи от множественных колото-резаных ранений, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.
В момент нападения подросток был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. После задержанный предстал перед судом. Подростка признали виновным не только в убийстве, но и в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Учитывая возраст обвиняемого, суд назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в воспитательной колонии.