Экс-следователь из Петербурга отправится в колонию за взятку в 100 тысяч рублей

Бывший старший следователь Главного следственного управления МВД по Петербургу и Ленобласти признан виновным в получении взятки за фальсификацию материалов ДТП. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры 47-го региона.
— Следствие установило, что 11 октября 2023 года правоохранитель получил 100 тысяч рублей от виновника ДТП с наездом на пешехода, — сообщили в надзорном органе.
За взятку следователь согласился внести в протокол осмотра места происшествия ложные сведения и организовать подготовку сомнительной экспертизы. Эти действия должны были помочь виновнику избежать уголовной ответственности.
Суд назначил бывшему следователю реальный срок — четыре года колонии общего режима. Дополнительно его оштрафовали на 1 млн рублей, лишили звания майора юстиции и запретили занимать государственные должности в течение четырех лет.