Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-следователь из Петербурга отправится в колонию за взятку в 100 тысяч рублей

Правоохранитель согласился подделать документы о ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Бывший старший следователь Главного следственного управления МВД по Петербургу и Ленобласти признан виновным в получении взятки за фальсификацию материалов ДТП. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры 47-го региона.

— Следствие установило, что 11 октября 2023 года правоохранитель получил 100 тысяч рублей от виновника ДТП с наездом на пешехода, — сообщили в надзорном органе.

За взятку следователь согласился внести в протокол осмотра места происшествия ложные сведения и организовать подготовку сомнительной экспертизы. Эти действия должны были помочь виновнику избежать уголовной ответственности.

Суд назначил бывшему следователю реальный срок — четыре года колонии общего режима. Дополнительно его оштрафовали на 1 млн рублей, лишили звания майора юстиции и запретили занимать государственные должности в течение четырех лет.