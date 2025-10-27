Четыре ребенка пострадали в ДТП в Иркутске за две недели

IrkutskMedia, 27 октября. В Иркутске за последние две недели в дорожных авариях пострадали четверо детей. Все инциденты произошли с 17 по 22 октября в разных районах города. Школьники получили травмы различной степени тяжести, всем оказана медицинская помощь.
Как сообщает Госавтоинспекция города, а также пресс-служба прокуратуры Иркутской области, 17 октября водитель Toyota Land Cruiser сбил 9-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП школьник получил травму ноги, ему потребовалась медицинская помощь. На следующий день в Свердловском округе в столкновении двух иномарок пострадала 10-летняя пассажирка Toyota. С места аварии девочка была доставлена в травмпункт, после оказания медицинской помощи её отпустили домой.
21 октября водитель совершил наезд на 13-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Ребенок получил травмы различной степени тяжести. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на розыск и установление личности правонарушителя. 22 октября 8-летний пешеход на механическом самокате пострадал под колесами Toyota Land Cruiser и был доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи.
Прокуратура поставила на контроль ход проверок, проводимых сотрудниками Госавтоинспекции, и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования для профилактики детского дорожного травматизма.
Напомним, утром 27 октября в массовом ДТП в Нижнеудинском районе столкнулись восемь автомобилей — семь большегрузов и одна легковая машина. По уточнённой информации Госавтоинспекции, погиб водитель автоваза.