Четыре ребенка пострадали в ДТП в Иркутске за две недели

Как сообщает Госавтоинспекция города, а также пресс-служба прокуратуры Иркутской области, 17 октября водитель Toyota Land Cruiser сбил 9-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП школьник получил травму ноги, ему потребовалась медицинская помощь. На следующий день в Свердловском округе в столкновении двух иномарок пострадала 10-летняя пассажирка Toyota. С места аварии девочка была доставлена в травмпункт, после оказания медицинской помощи её отпустили домой.