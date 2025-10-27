В Кудымкаре пятилетнему мальчику выплатили компенсацию за укус собаки

После нападения мальчик испытывал сильный страх и боль, стал тревожным и плохо спал. Родители подали иск о компенсации морального вреда. Суд постановил взыскать с владельца собаки 25 тысяч рублей. Исполнительный документ был направлен в службу судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам.