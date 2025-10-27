В Кудымкаре пятилетнему мальчику выплатили компенсацию за укус собаки

Пятилетний житель Кудымкара, пострадавший от нападения соседской собаки, получил компенсацию морального вреда. Средства были взысканы при участии судебных приставов.
Инцидент произошел, когда ребенок гулял во дворе под присмотром дедушки. Спустя некоторое время мальчик прибежал домой в слезах — его укусила собака соседа. Родители срочно отвезли сына в больницу. Врачи обработали рваную рану на плече, сделали необходимые уколы и назначили амбулаторное лечение.
Владелец животного был привлечен к административной ответственности за несоблюдение правил содержания животных.
После нападения мальчик испытывал сильный страх и боль, стал тревожным и плохо спал. Родители подали иск о компенсации морального вреда. Суд постановил взыскать с владельца собаки 25 тысяч рублей. Исполнительный документ был направлен в службу судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам.
Несмотря на уведомление, должник добровольно не выплатил компенсацию. Тогда приставы приняли меры принудительного взыскания — наложили арест на банковский счет мужчины, запретили регистрационные действия с его автомобилем Chevrolet Niva и назначили исполнительский сбор.
После этих мер долг был полностью погашен, и мальчик получил положенные ему средства. Исполнительное производство завершено фактическим исполнением.