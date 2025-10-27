Альпинистка Пекова заявила о шансе спасти Наталью Наговицину

Шанс спасти Наталью Наговицину, оставшуюся на пике Победы, был, заявила альпинистка Алина Пекова в интервью журналистке Надежде Стрелец.
Опытная альпинистка поделилась своим мнением о том, что произошло на пике Победы с Наговициной. По её мнению, Наталья до последнего надеялась на то, что ей помогут. Пекова считает, что шанс спасти её был, однако этого не удалось сделать из-за потерянного в первые дни времени.
«Я убеждена в том, что изначально, когда сезон ещё длился, ей можно было помочь. Был шанс. Она же долго продержалась. Когда дрон полетел первый раз, она махнула. Она активная была достаточно. И несомненно она ждала помощи. А это самое грустное», — сказала Алина Пекова, рассуждая о вариантах спасения Натальи Наговициной.
Она также сказала, что знает о случаях спасения альпинистов с восьмитысячников (Нагоцицина осталась на пике Победы высотой 7000 метров). По словам Пековой, подобные случаи бывали в Непале, где более развита инфраструктура и есть возможность поднять вертолёты на большую высоту. Альпинистка предположила, что если бы в Киргизии были бы такая же хорошая логистика, то Наговициной бы могли помочь.
Напомним, Наталья Наговицина осталась в палатке на пике Победы из-за сломанной ноги. Она не могла спускаться самостоятельно, её товарищи из группы отправились вниз, сообщив о том, что Наталье нужна помощь. Однако все попытки спасти альпинистку не удались. Вся страна наблюдала за тем, как сложится судьба Наговициной, родившейся в Пермском крае.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что думает эксперт по поводу извлечения прощального послания Наговициной из её мобильного телефона.