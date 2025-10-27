Ричмонд
МВД: ущерб от нелегальной майнинг-фермы в Ленобласти составил 1 млрд рублей

В Ленобласти раскрыта масштабная схема хищения электроэнергии на 1 млрд рублей: нелегальная майнинг-ферма работала на территории тяговых подстанций. МВД задержало шестерых фигурантов, включая должностных лиц транспортной компании, предоставивших доступ к сетям.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Ленинградской области пресечена работа нелегальной майнинг-фермы, которая похитила электроэнергии более чем на миллиард рублей. Задержано шесть подозреваемых. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Правоохранительными органами предварительно установлено, что должностные лица регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор с майнерами. Злоумышленники воспользовались служебным положением, чтобы предоставить разрешения на установку оборудования для получения криптовалюты на территории двух тяговых подстанций. В результате преступной схемы было похищено более 80 миллионов киловатт электроэнергии.

У подозреваемых изъято оборудование для майнинга, компьютеры, телефоны, кредитные карты, а также денежные средства на сумму свыше семи миллионов рублей и документы.

Следователем территориального подразделения полиции в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Превышение должностных полномочий». Два фигуранта заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

