МВД: ущерб от нелегальной майнинг-фермы в Ленобласти составил 1 млрд рублей

Правоохранительными органами предварительно установлено, что должностные лица регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор с майнерами. Злоумышленники воспользовались служебным положением, чтобы предоставить разрешения на установку оборудования для получения криптовалюты на территории двух тяговых подстанций. В результате преступной схемы было похищено более 80 миллионов киловатт электроэнергии.