Житель Башкирии осужден за смертельное ДТП в состоянии опьянения

Суд назначил виновному наказание в виде 5,7 лет лишения свободы в колонии-поселении с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на три года. Также с осужденного взыскали в пользу детей погибшей по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.