Житель Башкирии осужден за смертельное ДТП в состоянии опьянения

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в ДТП со смертельным исходом. Мужчину признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, которое привело к гибели человека, а также в оставлении места аварии.
Согласно информации прокуратуры Башкирии, авария произошла в апреле 2024 года. Находясь за рулем автомобиля «УАЗ» пьяный водитель сдавал назад и сбил пожилую женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Суд назначил виновному наказание в виде 5,7 лет лишения свободы в колонии-поселении с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на три года. Также с осужденного взыскали в пользу детей погибшей по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
