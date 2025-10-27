В Крыму осудили главу администрации за хищение 1,3 млн

По данным следствия, чиновник, будучи главным распорядителем муниципального бюджета, заключил фиктивные договоры с фирмой, основной деятельностью которой является различная торговля продуктами. Согласно документам, организация должна была осуществлять уборку территории поселения.
«В ходе судебного следствия установлено, что соучредители фирмы совершали пособничество в присвоении главой администрации денежных средств из муниципального бюджета. По ранее достигнутой преступной договоренности глава администрации давал поручение о зачислении денежных средств бюджета на счет фирмы, которая фактически не осуществляла договорных обязательств по уборке территории. По этим условиям фирма передавала бывшему главе 90% денежных средств от сумм, перечисленных на их расчетный счет», — рассказали в суде.
Общий ущерб составил 1 356 199 рублей, из которых 1 220 579 рублей ушли главе администрации, а 135 619 — на счет фирмы.
Действия чиновника квалифицированы как хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.
Глава администрации вину не признал, однако все похищенные средства были возвращены в государственную казну. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на 2,5 года. Пособники же получили штрафы по 250 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.