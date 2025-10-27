В Крыму осудили главу администрации за хищение 1,3 млн

Глава администрации вину не признал, однако все похищенные средства были возвращены в государственную казну. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на 2,5 года. Пособники же получили штрафы по 250 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.