Воронежский врач-педиатр лишился 2,3 млн рублей из-за аферы с «военной разведкой»

73-летний врач-педиатр из Воронежа стал жертвой масштабной мошеннической схемы, в результате которой лишился 2,36 миллиона рублей. Как сообщили в ГУ МВД по региону, преступление произошло в минувшие выходные, когда общий ущерб от действий аферистов в регионе превысил 10 млн рублей.
Сначала неизвестный позвонил мужчине на стационарный телефон и, представившись медиком, под предлогом проведения диспансеризации выманил его персональные данные. На следующий день пенсионеру позвонил новый злоумышленник, который назвался сотрудником военной разведки. Он обвинил врача в утечке информации и возможном пособничестве преступникам.
Под давлением пенсионер выполнил требования афериста: снял все свои сбережения — 2,36 млн рублей — и передал деньги «на экспертизу» в условленном месте, получив фальшивый ключ от «банковской ячейки». Осознание обмана пришло к врачу лишь тогда, когда мошенники попытались выманить у него еще больше денег, после чего он обратился в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.