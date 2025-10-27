Воронежский врач-педиатр лишился 2,3 млн рублей из-за аферы с «военной разведкой»

Под давлением пенсионер выполнил требования афериста: снял все свои сбережения — 2,36 млн рублей — и передал деньги «на экспертизу» в условленном месте, получив фальшивый ключ от «банковской ячейки». Осознание обмана пришло к врачу лишь тогда, когда мошенники попытались выманить у него еще больше денег, после чего он обратился в полицию.