В Башкирии отменили режим беспилотной опасности

В Башкирии прекратил действовать режим беспилотной опасности, введенный ранее утром 27 октября. Об этом сообщил председатель республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов во время оперативного совещания в ЦУРе.
Он также рассказал о порядке оповещения населения в случае возникновения подобных угроз. Как пояснил представитель ведомства, при появлении опасности, связанной с беспилотными летательными аппаратами, информация рассылается через SMS-сообщения и push-уведомления в специальных мобильных приложениях «112», «Экстренная помощь» и «МЧС России».
