В Башкирии отменили режим беспилотной опасности

Он также рассказал о порядке оповещения населения в случае возникновения подобных угроз. Как пояснил представитель ведомства, при появлении опасности, связанной с беспилотными летательными аппаратами, информация рассылается через SMS-сообщения и push-уведомления в специальных мобильных приложениях «112», «Экстренная помощь» и «МЧС России».