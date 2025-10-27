Трое экс-депутатов в Волгограде получили 13 и 14 лет «строгача»

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, Алексей Зверев приговорен к 14 годам в колонии строгого режима и штрафу в 2 миллиона рублей. Евгений Щур и Федор Литвиненко проведут в колонии строгого режима 13 лет, им также назначен штраф в размере 1,8 миллиона рублей.
Напомним, гособвинение просило для Алексея Зверева и Евгения Щура по 17 лет колонии строгого режима со штрафом в 2 миллиона рублей, для Федора Литвиненко — 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 1,5 миллиона. Однако свою вину подсудимые не признавали.
Как пояснили в СУ СК по Волгоградской области, следствие и суд установили, что трое бывших депутатов Волгоградской городской думы организовали и впоследствии руководили преступным сообществом, извлекая колоссальную прибыль из криминального бизнеса.
— Осужденные через подконтрольных лиц оформляли либо выкупали у автомошенников «европротоколы». В дальнейшем, чтобы не предоставлять страховым компаниям «пострадавшие» автомобили для осмотра, самостоятельно назначали дорогостоящие экспертные исследования в аффилированных организациях, которые, к тому же, завышали стоимость восстановительного ремонта транспортных средств, — сообщают в СУ СКР. — Необходимый пакет документов прикладывался к исковым заявлениям, ответчиками по которым выступали страховые компании. Участия в судах принимали «специальные» юристы, которые несмотря на фиксированную заработную плату, дополнительно оценивали свои услуги в несколько десятков тысяч рублей, взыскивая эти деньги в судебном порядке всё с тех же страховых компаний.
Ущерб от преступной деятельности составил порядка 84 миллионов рублей. В качестве обеспечительных мер на стадии расследования следователями наложен арест на дорогостоящее имущество обвиняемых, в том числе на земельные участки, нежилые помещения, производственные здания, транспортные средства и даже линию электроснабжения, стоимость которого оценена примерно в 58 миллионов рублей.
Отметим, что в рамках расследования этого уголовного дела в отдельные производства были выделены и направлены в суд еще почти 550 дел, в том числе в отношении аварийных комиссаров, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по проведению фиктивных технических экспертиз, а также других активных членов преступного сообщества. Их рассмотрение завершилось вынесением обвинительных приговоров либо прекращением преследования по нереабилитирующим основаниям — в связи с примирением сторон.