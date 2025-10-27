Трое экс-депутатов в Волгограде получили 13 и 14 лет «строгача»

— Осужденные через подконтрольных лиц оформляли либо выкупали у автомошенников «европротоколы». В дальнейшем, чтобы не предоставлять страховым компаниям «пострадавшие» автомобили для осмотра, самостоятельно назначали дорогостоящие экспертные исследования в аффилированных организациях, которые, к тому же, завышали стоимость восстановительного ремонта транспортных средств, — сообщают в СУ СКР. — Необходимый пакет документов прикладывался к исковым заявлениям, ответчиками по которым выступали страховые компании. Участия в судах принимали «специальные» юристы, которые несмотря на фиксированную заработную плату, дополнительно оценивали свои услуги в несколько десятков тысяч рублей, взыскивая эти деньги в судебном порядке всё с тех же страховых компаний.