Юсифа Халилова отпустили из воронежского СИЗО

Господина Халилова задержали в Воронеже в августе по делу о даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). По версии следствия, он мог передать более 300 тыс. руб. должностному лицу за признание его сына непригодным к службе в армии. Адвокат Юсифа Халилова Даниил Дробышев не стал раскрывать информации о стадии, на которой уголовное дело находится сейчас.