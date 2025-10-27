Ричмонд
В Башкирии запустили систему оповещения о беспилотной опасности

Жители Башкирии начали получать уведомления об угрозах БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии начала работать система оповещения населения о возможных угрозах, связанных с беспилотными летательными аппаратами. Как сообщил председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, при возникновении опасности уведомления рассылаются через sms-сообщения и push-уведомления в мобильных приложениях «112», «Экстренная помощь» и «МЧС России».

Первый опыт такого оповещения уже состоялся: 27 октября в 12:05 режим беспилотной опасности был отменен. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил эффективность этой системы, но указал на существующие недостатки. По его словам, при массовой рассылке сообщений ухудшается работа сотовой связи, из-за чего люди получают предупреждения с задержкой.

Хабиров подчеркнул важность создания простой и доступной системы оповещения, где для подключения потребуется всего три клика. Это позволит охватить большее количество жителей республики.

В настоящее время мобильное приложение «112» установили только пять тысяч человек, а «МЧС России» — около 10 тысяч, что недостаточно для четырехмиллионного региона. Глава республики отметил, что получение своевременных предупреждений особенно важно в условиях возможных ограничений работы аэропорта при беспилотной опасности.

